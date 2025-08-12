Головна Країна Політика
Ми всі підтримуємо рішучість Трампа – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський закликав світ до єдності та продовження тиску на Росію
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: Ми підтримуємо рішучість Трампа, але маємо не дати Росії обманути світ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дипломатичні зусилля щодо завершення війни, наголосивши на важливості єдиної позиції міжнародної спільноти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Він подякував європейським лідерам за «чітку підтримку нашої незалежності та територіальної цілісності». За словами президента, Україна підтримує рішучість президента США Дональда Трампа, проте необхідно «сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ».

Зеленський наголосив, що російська армія не готується до припинення війни, а навпаки – займається переміщеннями, які «свідчать про підготовку нових наступальних операцій».

Він закликав світ до єдності та продовження тиску на Росію. «Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск – тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії», – заявив Зеленський, підсумувавши свою промову фразою «мир завдяки силі».

Раніше, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз вітає зусилля адміністрації США, спрямовані на досягнення миру в Україні. При цьому вона підкреслила, що такий мир має поважати міжнародне право, суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням фон дер Ляєн.

У своєму дописі в соціальній мережі Х фон дер Ляєн написала: «ЄС вітає зусилля президента США щодо справедливого та тривалого миру в Україні».

До слова, російські чиновники та державні ЗМІ створюють інформаційні умови, щоб дозволити Росії відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди щодо припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними звіту ISW, російські джерела активно просувають тезу, що будь-яка домовленість, укладена з адміністрацією Дональда Трампа, є тимчасовою і не матиме сили для його наступників.

Нагадаємо, видання The Hill описало ключові вимоги України, які вона має представити для підписання потенційної мирної угоди з Росією. За версією видання, ці принципи мають бути обов'язково виконаними у разі, якщо Україна розглядатиме угоду про передачу тимчасово окупованих територій

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський путін переговори

