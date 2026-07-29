Bloomberg назвав головну перешкоду для миру США та Ірану

Попри дипломатичні контакти, Вашингтон і Тегеран не можуть подолати розбіжності щодо Ормузької протоки, тому бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців

Попри дипломатичні контакти, США та Іран не наблизилися до завершення війни. Головною перепоною для досягнення тривалого перемир'я залишається суперечка навколо Ормузької протоки, через що бойові дії можуть затягнутися ще на кілька місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Прогнози щодо розвитку конфлікту

За інформацією агентства, чинні та колишні посадовці зі США, Ірану та європейських країн вважають, що найближчим часом конфлікт не завершиться. За їхніми словами, сторони не можуть вийти з глухого кута щодо контролю над Ормузькою протокою та погодити довгострокову угоду про припинення вогню.

Співрозмовники Bloomberg, які підтримують контакти з високопосадовцями обох держав, прогнозують, що конфлікт і надалі розвиватиметься за вже знайомим сценарієм: локальні бойові дії чергуватимуться з короткими паузами, після яких відбуватимуться нові зіткнення.

Ключовим предметом суперечки залишається Ормузька протока. Іран наполягає на праві контролювати судноплавство через цей стратегічний морський шлях і стягувати збори з танкерів та інших суден, які прямують до Перської затоки.

Позиції сторін

Водночас президент США Дональд Трамп, за словами джерел агентства, не готовий піти на поступки. Співрозмовники Bloomberg вважають, що Вашингтон навряд чи погодиться на компроміс, доки Тегеран не перегляне свою позицію.

Через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Саме тому Іран розглядає контроль над нею як один із головних важелів впливу на США та гарантію власної безпеки.

За словами джерел, у Тегерані також переконані, що США не підуть на масштабну ескалацію через ризик різкого стрибка світових цін на нафту та можливі наслідки для американських союзників у регіоні Перської затоки.

Один зі співрозмовників агентства стверджує, що саме побоювання зростання вартості нафти понад $100 за барель стало однією з причин, через яку Дональд Трамп призупинив щоденні авіаудари по Ірану та знову зробив ставку на дипломатію.

Водночас речниця Білого дому Анна Келлі відкинула такі твердження. «Коментарі анонімних джерел, які вдають, нібито вони обізнані з думками президента Трампа, слід відкидати як суцільні спекуляції. Лише головнокомандувач знає, що він робитиме далі», – заявила вона.

Подальші перспективи

Попри це, джерела агентства вважають, що жодна зі сторін не прагне повернення до масштабної війни, яка тривала навесні. Найімовірніше, бойові дії продовжаться з меншою інтенсивністю, тоді як непрямі переговори триватимуть за посередництва інших держав, насамперед Оману.

Нагадаємо, нове загострення почалося після атаки Корпусу вартових ісламської революції на американських військових у Йорданії. У відповідь США разом із Саудівською Аравією завдали ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях в Іраку, а президент Дональд Трамп пообіцяв Тегерану жорстку відповідь.