«На досить високому рівні». Зеленський знайшов, за що похвалити військових спеціалістів Близького Сходу

Глава держави наголосив, що українські фахівці мають найбільший досвід у збитті іранських дронів

Понад 200 українських спеціалістів перебувають в Катарі, Еміратах, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії. Вони допомагають боротися з іранськими «шахедами». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування із журналістами, інформує «Главком».

«Вже не 210, а 228 наших експертів в Катарі, в Еміратах. В Саудівській Аравії працюємо також, з Кувейтом і Йорданією. А... деталі не буду розголошувати. Ми працюємо, поки що ми на місці», – каже він.

Глава держави наголосив, що українські фахівці мають найбільше досвіду у збитті «шахедів». «Хочу сказати, що місцеві фахівці в ППО на досить високому рівні, до речі, але вони працюють з балістикою більше. А ось що стосується малої ППО, як працювати проти масованих ударів «шахедів», окрім нашого – я думаю – ні в кого такого досвіду немає», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». Раніше стало відомо, що Україна відправила на Близький Схід 201 експерта з іранських «шахедів».

Як повідомлялося, уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна трохи менше року тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони.