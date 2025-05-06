Трамп прокоментував своє фото в образі Папи Римського

Трамп зауважив, що фото дуже сподобалося католикам

Президент США Дональд Трамп прокоментував фото, на якому він постає в образі Папи Римського. За словами Трампа, зображення сподобалося католикам і навіть його дружині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SkyNews.

Під час спілкування з журналістами Трампу поставили запитання про фото, що нещодавно з’явилося в соцмережі Truth Social, а також в офіційному акаунті Білого дому в мережі X. Зображення викликало хвилю критики серед представників церкви, однак сам президент не бачить у ньому нічого поганого.

«Католикам воно сподобалося», – запевнив Трамп, додавши, що особисто не має жодного стосунку до створення фото.

За словами глави держави, він не знає, хто створив зображення, і припустив, що це міг зробити штучний інтелект. «Я нічого про це не знаю… хоча моїй дружині воно здалося милим», – підсумував він.

фото: realDonaldTrump

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп отримав хвилю критики на свою адресу через згенероване фото в образі Папи Римського. Як інформує «Главком», про це пише BBC.

Організація, що представляє єпископів Нью-Йорка, заявила, що не бачить «нічого смішного» у зображенні, яке поширили офіційні сторінки Трампа та Білого дому в соцмережах.

«У цьому зображенні немає нічого розумного чи смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого Папу Франциска, і кардинали ось-ось розпочнуть урочистий конклав, щоб обрати нового наступника Святого Петра. Не насміхайтеся з нас», – ідеться у дописі католицької конференції штату Нью-Йорк.

Раніше Дональд Трамп сказав, що хотів би стати наступником Папи Франциска. На запитання журналістів, кого б він хотів бачити наступним католицьким понтифіком, Трамп відповів: «Я хотів би бути Папою. Це був би мій вибір номер один».

Трамп зазначив, що насправді не має жодних уподобань щодо майбутнього понтифіка, додавши: «Мушу сказати, у нас є кардинал, який, як виявилося, з Нью-Йорка, і він дуже хороший, тож побачимо, що буде».

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека.

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.