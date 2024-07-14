Трамп вперше з'явився на публіці після замаху (відео)

Передвиборний штаб Трампа запевнив, що з політиком усе гаразд і він пройшов обстеження в медичній установі

Трамп спустився трапом після прильоту до Нью-Джерсі і помахав рукою журналістам

Експрезидент США вперше показався на публіці після того, як на нього було скоєно замах під час мітингу в Пенсильвані.

Трамп спустився трапом після прильоту до Нью-Джерсі і помахав рукою журналістам. Судячи з відео, яке поширилося в мережі, зі станом експрезидента нині все гаразд.

Трамп вперше з'явився на публіці після замаху



Екс-президент спустився трапом після прильоту до Нью-Джерсі і помахав журналістам. pic.twitter.com/rTtX1ItnYM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2024

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа, за даними ЗМІ, підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на звістку про напад на Трампа у Батлері.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.