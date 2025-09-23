Голова Генасамблеї ООН відповіла на зауваження Трампа щодо телесуфлерів

Бербок: Хочу запевнити вас, що телесуфлери ООН працюють бездоганно

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок повідомила, що телесуфлери «працюють бездоганно» після того, як заява президента США Дональда Трампа викликала низку запитань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Після завершення виступу Трампа президент Генеральної Асамблеї ООН скористався нагодою, щоб прокоментувати слова, висловлені раніше президентом США. На початку свого виступу він заявив, що телесуфлер не працює, додавши, що йому доведеться «говорити більше від серця».

Анналена Баербок наголосила, що під час виступу Трампа було багато запитань саме з цього приводу. «Хочу запевнити вас, що телесуфлери ООН працюють бездоганно, не хвилюйтеся», – сказала вона, вітаючи президента Індонезії на трибуні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав виступ перед Генасамблеєю ООН з непрацюючим телесуфлером. «Я не проти виголосити цю промову без телесуфлера, тому що телесуфлер не працює. Можу тільки сказати, що той, хто керує цим телесуфлером, потрапив у велику халепу», – сказав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому.