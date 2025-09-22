Трамп оголосив про нагородження загиблого Кірка найвищою державною відзнакою

Під час своєї промови президент також заявив, що не припинить боротьби за те, щоб продовжити справу Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом нагородить загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка найвищою державною відзнакою США – Медаллю свободи президента. Про це Трамп оголосив на церемонії прощання з Кірком, якого вбили 10 вересня під час виступу в університеті, пише «Главком».

«Він тепер більший, ніж будь-коли, і він вічний», –сказав Трамп. Президент підкреслив, що спадщина Кірка буде жити вічно, і його ідеї продовжать надихати нові покоління.

“He’s bigger now than ever before, and he’s eternal.”



President Trump says he will soon award Charlie Kirk the nation’s highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. pic.twitter.com/n8R2XyAULE — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

«Ми рухаємося вперед, зміцнені його вірою, підтримані його відвагою і натхненні його прикладом, щоб захищати країну, за яку він жив, за свободи, за які він помер, і за цінності, в які він так глибоко вірив», – додав Трамп.

Під час своєї промови президент також заявив, що не припинить боротьби за те, щоб продовжити справу Чарлі Кірка.

Як пише Reuters, Трамп, який зазвичай відзначається своєю партійною риторикою, натякнув, що «радикальні ліві» несуть відповідальність за насильство, яке призвело до загибелі Кірка, хоча без конкретних доказів.

До слова, вдова загиблого активіста Чарлі Кірка Еріка заявила, що прощає підозрюваного в убивстві її чоловіка.

Відомо, що прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Прокурори висунули Робінсону звинувачення за сімома пунктами, включаючи вбивство за обтяжуючих обставин, перешкоджання правосуддю і втручання у справу свідків, адже він, за їхніми словами, попросив сусіда видалити компрометуючі повідомлення.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.