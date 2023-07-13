Росіяни атакували острів Зміїний

Сили оборони припускають, що росіяни атакують Зміїний через «зернову угоду», яку самі постійно блокують

Сьогодні зранку, 13 липня, російські загарбники атакувала острів Зміїний - скинули фугасну бомбу. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «24 каналу».

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«Вчора вони потужно розвідували обстановку. Сьогодні на світанку не втрималися і все ж таки відбомбили острів Зміїний, скинувши туди фугасну авіаційну бомбу», – зазначила вона.

Гуменюк припустила, що росіяни атакують та обстрілюють Зміїний через «зернову угоду», яку самі постійно блокують.

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«Це, скоріш за все, знаки уваги, які пов'язані із «зерновою угодою». 17 липня все, що по ній було укладено, має бути або автоматично пролонговано, або знову почнуться примхи росіян», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Також повідомлялося, що на початку липня президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний.