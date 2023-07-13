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Росіяни атакували острів Зміїний

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували острів Зміїний
Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний
фото: armyinform

Сили оборони припускають, що росіяни атакують Зміїний через «зернову угоду», яку самі постійно блокують

Сьогодні зранку, 13 липня, російські загарбники атакувала острів Зміїний - скинули фугасну бомбу. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «24 каналу».

«Вчора вони потужно розвідували обстановку. Сьогодні на світанку не втрималися і все ж таки відбомбили острів Зміїний, скинувши туди фугасну авіаційну бомбу», – зазначила вона.

Гуменюк припустила, що росіяни атакують та обстрілюють Зміїний через «зернову угоду», яку самі постійно блокують.

«Це, скоріш за все, знаки уваги, які пов'язані із «зерновою угодою». 17 липня все, що по ній було укладено, має бути або автоматично пролонговано, або знову почнуться примхи росіян», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Також повідомлялося, що на початку липня президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний.

Теги: Володимир Зеленський президент росіяни

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