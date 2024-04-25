Зеленський відповів, чи зможе працювати із Трампом, якщо той переможе на виборах

За словами президента, Україна працюватиме із США в будь-якому випадку

Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України, і наша держава буде працювати з будь-яким президентом, котрого обере американський народ. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Журналіст запитав Зеленського, чи зможе він працювати із Трампом, якщо той переможе на виборах у США, адже він «не те, що проти, але піддає сумніву деякі аспекти щодо України».

У відповідь президент України наголосив, що це «дуже важлива маленька деталь» – те, що Трамп «не проти».

«Я сподіваюся, що він (Трамп – ред.) не буде проти України. Звичайно, можуть різнитися погляди на якісь деталі, але якщо загальний погляд і загальні цінності є спільними, ми можемо працювати», – сказав Зеленський.

Він також додав, що обрання нового президента США – це рішення американців.

«Звичайно, в будь-якому разі треба розуміти, що це рішення американців. І ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого вони оберуть. І, звичайно, ми будемо працювати зі Сполученими Штатами в будь-якому випадку, тому що це наш стратегічний партнер і лідер у всьому світі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що через посередників він запросив Трампа приїхати в Україну і назвав «примітивною» ідею віддати Росії окуповані території України. За словами українського лідера, Трамп сказав, що «він хоче, але не знає, коли зможе це зробити».

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що відвідувати Україну наразі йому було б недоцільно, поки тривають передвиборчі перегони.