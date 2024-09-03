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Кортеж кандидата у віцепрезиденти США потрапив в аварію

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кортеж кандидата у віцепрезиденти США потрапив в аварію
У понеділок, 2 вересня, Волз зустрівся з місцевими лідерами в Міннесоті
фото з відкритих джерел

Автомобілі з кортежу кандидата у віце-президенти США Тіма Волза потрапили у ДТП під час поїздки на передвиборчий захід у Мілуокі, штат Вісконсін

Під час поїздки на передвиборчий захід у Мілуокі, штат Вісконсін, автомобілі з кортежу кандидата у віцепрезиденти США Тіма Волза потрапили у ДТП. Інцидент стався під час пересування політика до фестивалю праці, організованого Трудовою радою району Мілуокі. Про це повідомляє The Hill.

За інформацією, яку надає видання The Hill, внаслідок зіткнення автомобіля, де перебували журналісти, один з репортерів отримав перелом руки. Інші представники ЗМІ зазнали подряпин і синців, а ще один журналіст отримав струс мозку.

Кортеж кандидата у віцепрезиденти США потрапив в аварію фото 1

Після аварії журналістів і співробітників пересадили до нових мікроавтобусів, і вони продовжили рух до місця призначення. Причина аварії поки що не встановлена.

Кортеж кандидата у віцепрезиденти США потрапив в аварію фото 2

Автомобіль, в якому їхав Тім Волз, не постраждав у ДТП, і кандидат продовжив свій шлях до запланованого заходу.

Варто зазначити, що перед поїздкою до Вісконсину, Волз зустрівся з місцевими лідерами в Міннесоті.

Нагадаємо, кандидат Гарріс у віцепрезиденти США: як Тім Волз ставиться до України.

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Теги: США

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