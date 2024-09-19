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Трамп анонсував зустріч з Зеленським – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп анонсував зустріч з Зеленським – Reuters
Трамп заявив, що можливо зустрінеться із Зеленським
фото з відкритих джерел

Кандидат у президенти США хоче зустрітися із Зеленським

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Це може відбутися під час візиту глави Української держави до Сполучених Штатів, де він виступить на засіданні Ради безпеки ООН. Про це повідомляє  Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує він зустріч із Зеленським, Трамп сказав: «Напевно, так». Однак кандидат від Республіканської партії не розкрив жодних додаткових деталей щодо майбутньої зустрічі.

Західні ЗМІ зазначають, що протягом останніх місяців кілька інших світових лідерів, які перебували з офіційними візитами в США, також проводили зустрічі з Трампом на тлі його президентської кампанії.

Нагадаємо, поблизу місця мітингу Трампа було знайдено вибухівку? Поліція зробила заяву.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

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