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Гарріс і Трамп назвали поляків-американців ключем до перемоги у Пенсільванії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Гарріс і Трамп назвали поляків-американців ключем до перемоги у Пенсільванії
Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп вважають польсько-американських виборців ключем до перемоги у штаті Пенсільванія
фото з відкритих джерел

Кандидати на пост президента США Камала Гарріс та Дональд Трамп розглядають польсько-американських виборців як ключовий фактор для перемоги у штаті Пенсільванія

Кандидати у президенти США, Камала Гарріс та Дональд Трамп, вважають польсько-американських виборців ключовою групою, що може вплинути на результати виборів у штаті Пенсільванія. Попри те, що ця етнічна група відносно невелика, її значення велике через концентрацію в так званих «штатах, що вагаються», які можуть визначити результат президентських виборів. Про це повідомляє NBC News.

Менш ніж за два тижні до дебатів Гарріс звернулася до польсько-американської громади з критикою Трампа за його зовнішньополітичні позиції щодо Польщі та дружби з диктаторами. Після цього кампанія Гарріс активізувала роботу з цією групою виборців, запустивши сторінку у Facebook «Польські американці за Гарріс» та обіцяючи підтримку Польщі й Україні у протидії Росії.

Своєю чергою, штаб Трампа планував провести зустріч із польською громадою в Національній святині Ченстоховської Богоматері, однак візит було скасовано через відкладену поїздку президента Польщі Анджея Дуди.

Експерти вважають, що обидва кандидати розуміють важливість голосів польських американців у штатах Пенсільванія, Мічиган та Вісконсін, де результат може бути вирішальним для перемоги на виборах.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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