Рубіо незабаром зустрінеться з Лавровим: деталі від Reuters

Американські офіційні особи заявляли, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у четвер

Держсекретар США Марко Рубіо невдовзі зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерело повідомило виданню, що на зустрічі в п'ятницю, 17 жовтня, американські офіційні особи заявляли, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Державний департамент не відповів на запит Reuters про коментар щодо такої інформації.

До слова, після переговорів у Білому домі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, розповівши про ключові теми зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки Київ побоюється, що після можливого припинення вогню Росія знову може вдатися до агресії. Він підкреслив, що готовий до будь-яких форматів переговорів – двосторонніх чи тристоронніх, якщо вони допоможуть досягти миру.

Також Дональд Трамп та Зеленський говорили про можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Зеленський підтвердив, що обговорював це питання з Трампом і зауважив, що американська сторона поки не ухвалила рішення, але тема залишається відкритою. Президент підкреслив, що росіяни бояться Tomahawk, адже це потужна зброя, і водночас добре розуміють можливості українських розробок.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що розмова з американським лідером Дональдом Трампом може реально наблизити завершення цієї війни.