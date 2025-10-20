Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо незабаром зустрінеться з Лавровим: деталі від Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо незабаром зустрінеться з Лавровим: деталі від Reuters
Рубіо та Лавров проведуть переговори 23 жовтня
фото: ТАСС

Американські офіційні особи заявляли, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у четвер

Держсекретар США Марко Рубіо невдовзі зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерело повідомило виданню, що на зустрічі в п'ятницю, 17 жовтня, американські офіційні особи заявляли, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Державний департамент не відповів на запит Reuters про коментар щодо такої інформації.

До слова, після переговорів у Білому домі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, розповівши про ключові теми зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки Київ побоюється, що після можливого припинення вогню Росія знову може вдатися до агресії. Він підкреслив, що готовий до будь-яких форматів переговорів – двосторонніх чи тристоронніх, якщо вони допоможуть досягти миру.

Також Дональд Трамп та Зеленський говорили про можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Зеленський підтвердив, що обговорював це питання з Трампом і зауважив, що американська сторона поки не ухвалила рішення, але тема залишається відкритою. Президент підкреслив, що росіяни бояться Tomahawk, адже це потужна зброя, і водночас добре розуміють можливості українських розробок.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що розмова з американським лідером Дональдом Трампом може реально наблизити завершення цієї війни.

Читайте також:

Теги: Сергій Лавров переговори Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та зустрічі з Трампом
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції – навряд
23 вересня, 09:55
У Нью-Йорку президенти України та США провели переговори
«Важливі дні». Зеленський підбив підсумки візиту до США
26 вересня, 13:03
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
3 жовтня, 23:34
Зеленський обговорив з Мерцом та Стармером енергетичну ситуацію в Україні
Зеленський обговорив з Мерцом та Стармером енергетичну ситуацію в Україні
10 жовтня, 23:22
Катарські делегати загинули в ДТП
Катарські делегати загинули у ДТП по дорозі на переговори про мир у Газі – ЗМІ
12 жовтня, 02:55
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
17 жовтня, 22:08
Зеленський: Найскладніше питання будь-яких перемовин усе одно стосуватиметься території України
Гарантії безпеки, зброя, посилення ППО: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
18 жовтня, 02:24
Лідери України та США зідзвонилися 11 жовтня
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
11 жовтня, 15:40
Зеленський погодиться на мир нібито лише після того, як на нього «чинитимуть тиск», вважає Лукашенко
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського
12 жовтня, 19:50

Політика

Рубіо незабаром зустрінеться з Лавровим: деталі від Reuters
Рубіо незабаром зустрінеться з Лавровим: деталі від Reuters
Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу
Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу
Речник Путіна розкрив ставлення Кремля до ймовірних поставок Tomahawk Україні
Речник Путіна розкрив ставлення Кремля до ймовірних поставок Tomahawk Україні
Росія скорочує персонал залізниці: розвідка назвала причини
Росія скорочує персонал залізниці: розвідка назвала причини
Ніколя Саркозі відправиться до в'язниці: коли і де він відбуватиме термін
Ніколя Саркозі відправиться до в'язниці: коли і де він відбуватиме термін
Дуда став членом наглядової ради польської фінтех-компанії
Дуда став членом наглядової ради польської фінтех-компанії

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua