Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді

Премʼєр Словаччини обіцяв, що передасть українському лідеру послання після переговорів з Путіним

Словацький премʼєр Роберт Фіцо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Denník N.

Зазначається, що до складу словацької делегації входять також міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ і європейських питань Юрай Бланар. Українського президента супроводжує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Словацьке інформаційне агентство Tasr повідомляло, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура. Після зустрічі запланована спільна пресконференція, де будуть озвучені результати переговорів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо мав намір передати президенту України Володимиру Зеленському послання, які він підготував після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін висловив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо сподівання, що Братислава й надалі допомагатиме Пекіну у налагодженні відносин з Європейським Союзом. Китай розраховує, що окремі країни ЄС відстоюватимуть його інтереси на тлі введених Брюсселем мит на китайські електромобілі. Словаччина стала однією з п'яти країн Євросоюзу, які виступили проти цих заходів.