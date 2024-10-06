Трамп вирішив повторити мітинг на місці першого замаху на нього в Пенсільванії

Штаб Трампа позиціонує захід як данину поваги «до американського духу»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп планує провести повторний мітинг у місті Батлер, штат Пенсільванія, де в липні на його життя було скоєно замах. Штаб Трампа позиціонує цей захід як «данину поваги до американського духу. Про це повідомляє AP.

Трамп жартом прокоментував початок свого виступу.

«Як я вже говорив» – пожартував Трамп, відсилаючи до раптового завершення липневого мітингу у Батлері після того, як там пролунали постріли, і охорона вивела його зі сцени.

Очікується, що на мітинг зберуться десятки тисяч людей, а місцеві готелі та мотелі вже переповнені. Деякі прихильники Трампа прибули ще у п'ятницю, щоб зайняти місця.

«Президент Трамп з нетерпінням чекає на повернення в Батлер, щоб вшанувати пам'ять жертв того трагічного дня. Стійкість жителів Пенсільванії та їхня готовність підтримати його повернення свідчать про силу американського народу», – зазначила представниця передвиборчої кампанії Керолайн Лівітт.

Літак Трампа пролетів над місцем проведення заходу, що викликало оплески серед його прихильників.

Нагадаємо, Трамп закликає Ізраїль вдарити по ядерних об'єктах Ірану.