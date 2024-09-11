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Верещук повідомила, над чим працюватиме в Офісі президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Верещук повідомила, над чим працюватиме в Офісі президента
Як відомо, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук
фото: Telegram / Ірина Верещук

Верещук: Гуманітарна координаційна мережа, яку ми з вами створили за останні два роки, працюватиме далі

У вівторок, 10 вересня, Ірина Верещук відзвітувала про свій перший офіційний робочий день в Офісі президента. Про це Ірина Верещук написала у Telegram.

За словами Верещук, під час роботи в Офісі у неї є пʼять пріоритетів: ВПО; ветерани та члени їхніх сімей; діти; полонені, зниклі безвісти, родини загиблих; охорона здоровʼя.

«Дуже розраховую на підтримку народних депутатів та уряду. Буду вдячна за допомогу від громадських організацій, волонтерів і міжнародних гуманітарних організацій», – йдеться у заяві заступниці керівника Офісу прездинта Ірини Верещук. Вона додала, що гуманітарна координаційна мережа, яка була створена за останні два роки, працюватиме далі.

Нагадаємо, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. На своє звільнення Ірина Верещук прийшла до зали парламенту. Колеги зустріли її появу оплесками.

Згодом стало відомо, що віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака. 

Нещодавно Єрмак представив своїх нових заступників та повідомив, чим вони займатимуться.

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Теги: Верховна Рада Telegram Ірина Верещук охорона звільнення

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