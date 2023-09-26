Зеленський знайшов посаду для Андрій Шевченка

Андрій Шевченко після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став амбасадором фандрейзингової платформи United24

Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста та тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

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«Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником Президента України (поза штатом)», – йдеться у документі.

Андрій Шевченко, народився 1976 року, був професійним футболістом у період з 1994 до 2012 року. Після завершення кар'єри він зайнявся тренерською діяльністю та очолював національну збірну України. Він має звання Заслуженого майстра спорту України (2003) та Героя України (2004). Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

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Раніше повідомлялося, що колишній український футболіст, легенда українського футболу Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі у Словенії.

На 21-й хвилині Шевченко отримав можливість виконати пенальті у ворота італійського голкіпера Буффона та переграв знаменитого голкіпера навісним ударом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч з амбасадором фандрейзингової платформи United24 та колишнім головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

Зеленський зауважив, що кошти збирали на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, який росіяни зруйнували в березні 2022 року.

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Благодійний матч Game4Ukraine пройшов у Лондоні, на стадіоні Челсі «Стемфорд Брідж». Команди Олександра Зінченка та Андрія Шевченка розійшлися миром (2:2).