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Лідери ЄС підтвердили зобов'язання підтримувати Україну скільки буде потрібно

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лідери ЄС підтвердили зобов'язання підтримувати Україну скільки буде потрібно
фото: polskieradio.pl

Європейські лідери також підтвердили, що майбутнє країн, що прагнуть приєднатися до ЄС, а також їхніх громадян, пов'язане з Євросоюзом

Лідери 27 держав та урядів країн-членів Європейського Союзу підтвердили зобов'язання підтримувати Україну довгостроково. Про це йдеться у декларації лідерів держав та урядів країн-членів Євросоюзу за підсумками неформального саміту у Гранаді (Іспанія).

«Після нашої зустрічі у Версалі ми діяли рішуче. Перебуваючи під загрозою енергетичного шантажу, ми значно скоротили нашу залежність та диверсифікували наші джерела. Зіткнувшись із звуженням ланцюгів постачання і міжнародною конкуренцією, ми зміцнили нашу економічну базу. Сповнені рішучості взяти на себе більше відповідальності за нашу власну безпеку і оборону та для допомоги Україні, ми зміцнили потенціал Європи. Ми продовжимо підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно», – наголошується у декларації.

Лідери ЄС також підтвердили, що майбутнє країн, що прагнуть приєднатися до ЄС, а також їхніх громадян, пов'язане з Євросоюзом.

Крім того, голови держав і урядів ЄС спираючись на «Стратегічний компас безпеки і оборони» посилять оборонну готовність та інвестуватимуть у  спроможності шляхом розвитку технологічної та промислової бази.

Нагадаємо, міністр Кулеба розповів про результати поїздки Зеленського до Іспанії на саміт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу. 

Теги: саміт Іспанія Володимир Зеленський Україна президент Європейський союз

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