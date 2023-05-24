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«Зливав» ворогу позиції під Бахмутом: СБУ затримала російського агента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Зливав» ворогу позиції під Бахмутом: СБУ затримала російського агента
Агент РФ об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ
фото з відкритих джерел

Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Про це повідомляє СБУ.

Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні минулого року.

Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

Отримані відомості російський агент передавав своєму «куратору» з підконтрольного агресору «МДБ ДНР» у тимчасово окупованій Горлівці.

Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.

Втім, контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.

За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників «МДБ ДНР» в окупованій Горлівці.

Для комунікації з «куратором» ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Теги: СБУ колабораціонізм росія

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