Як завершити війну в Україні? Радник Орбана дав Трампу пораду

Балаж Орбан розповів, що означають «грандіозні плани» новообраного лідера США та угорського прем'єра

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп повинен закликати російського диктатора Володимира Путіна відкрити лінію зв’язку з Росією і, зрештою, сприяти припиненню вогню в Україні. Таку заяву зробив Балаж Орбан, старший помічник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в інтерв’ю Bloomberg.

«Щойно буде можливість, усі канали зв’язку повинні бути відновлені», – сказав Балаж Орбан на полях саміту європейських лідерів у Будапешті.

Хоча Трамп раніше хвалився своєю здатністю завершити війну за 24 години, радник Орбана сказав, що це, ймовірно, буде важким процесом. «Миротворчий процес – це, з дипломатичної точки зору, дуже складне питання, яке має полягати, насамперед, у відновленні каналів зв’язку, а потім – у розмові про короткострокове припинення вогню. Що раніше ми це почнемо, то краще для всіх», – вважає він.

Угорський лідер, який підтримує тісні стосунки з Путіним, є найбільшим противником України в ЄС. Орбан також подвоїв економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичній сфері. Він наполягає на припиненні допомоги Києву, що, за його словами, стало б стимулом для України укласти угоду з Росією.

За словами Балажа Орбана, угорський та американський лідери, які неодноразово хвалилися дружніми взаєминами, вже поговорили телефоном після перемоги Трампа на виборах. Цю подію прем’єр-міністр Угорщини відзначив тостом із шампанським. Тоді прем’єр опублікував у соцмережах допис, що він і Трамп мають «грандіозні плани», не уточнюючи подробиць.

Балаж Орбан пояснив, що ці плани передбачають відмінний від нинішнього підхід Європи щодо України. Орбан висловив ідею перегляду ухваленого G7 кредиту для України у розмірі 50 мільярдів доларів, який було схвалено попри неодноразові спроби Угорщини торпедувати його в ЄС.

Радник угорського прем’єра припустив, що після вступу Трампа на посаду США можуть переглянути домовленість.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною.