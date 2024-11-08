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Як завершити війну в Україні? Радник Орбана дав Трампу пораду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як завершити війну в Україні? Радник Орбана дав Трампу пораду
Балаж Орбан радить Трампу зателефонувати Путіну
фото: Reuters

Балаж Орбан розповів, що означають «грандіозні плани» новообраного лідера США та угорського прем'єра

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп повинен закликати російського диктатора Володимира Путіна відкрити лінію зв’язку з Росією і, зрештою, сприяти припиненню вогню в Україні. Таку заяву зробив Балаж Орбан, старший помічник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в інтерв’ю Bloomberg.

«Щойно буде можливість, усі канали зв’язку повинні бути відновлені», – сказав Балаж Орбан на полях саміту європейських лідерів у Будапешті.

Хоча Трамп раніше хвалився своєю здатністю завершити війну за 24 години, радник Орбана сказав, що це, ймовірно, буде важким процесом. «Миротворчий процес – це, з дипломатичної точки зору, дуже складне питання, яке має полягати, насамперед, у відновленні каналів зв’язку, а потім – у розмові про короткострокове припинення вогню. Що раніше ми це почнемо, то краще для всіх», – вважає він. 

Угорський лідер, який підтримує тісні стосунки з Путіним, є найбільшим противником України в ЄС. Орбан також подвоїв економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичній сфері. Він наполягає на припиненні допомоги Києву, що, за його словами, стало б стимулом для України укласти угоду з Росією.

За словами Балажа Орбана, угорський та американський лідери, які неодноразово хвалилися дружніми взаєминами, вже поговорили телефоном після перемоги Трампа на виборах. Цю подію прем’єр-міністр Угорщини відзначив тостом із шампанським. Тоді прем’єр опублікував у соцмережах допис, що він і Трамп мають «грандіозні плани», не уточнюючи подробиць.

Балаж Орбан пояснив, що ці плани передбачають відмінний від нинішнього підхід Європи щодо України. Орбан висловив ідею перегляду ухваленого G7 кредиту для України у розмірі 50 мільярдів доларів, який було  схвалено попри неодноразові спроби Угорщини торпедувати його в ЄС.

Радник угорського прем’єра припустив, що після вступу Трампа на посаду США можуть переглянути домовленість.

Нагадаємо,  президент Володимир Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною.

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Теги: війна путін Дональд Трамп Віктор Орбан

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