Ізраїль ліквідував замкомандувача спецназу «Хезболли» 

Шахаді було ліквідовано в районі Набатія внаслідок удару

Ліквідація Шахаді – частина зусиль Ізраїлю щодо зниження можливостей «Радвану» проводити терористичні атаки проти ізраїльських військових та населених пунктів на півночі Ізраїлю

Ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван». Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

Як зазначили в ЦАХАЛ, Шахаді було ліквідовано в районі Набатія внаслідок удару. Атаку було організовано за допомогою даних розвідки.

Його ліквідація – частина зусиль Ізраїлю щодо зниження можливостей «Радвану» проводити терористичні атаки проти ізраїльських військових та населених пунктів на півночі Ізраїлю.

Більше детальних даних про ліквідацію бойовика Армія оборони Ізраїлю не розкриває.

Що відомо про Шахаді

Як пише ЦАХАЛ, Шахаді організовував велику кількість терористичних атак проти Ізраїлю.

Раніше Шахаді відповідав за операції сил Радвана під час бойових дій у Сирії з 2012 по 2017 роки, а також керував терористичними атаками на півдні Лівану.

В Армії оборони уточнюють, що ціль «Радвану» – проникнення на територію Ізраїлю та захоплення районів поблизу північного кордону.

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.