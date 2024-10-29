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«Хезболла» обрала собі нового лідера: досьє

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Хезболла» обрала собі нового лідера: досьє
З 1991 року Наїм Кассем був заступником керівника руху «Хезболла»
фото з відкритих джерел

Новий лідер «Хезболли» пообіцяв продовжувати справу Насралли «до перемоги»

Новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

Наїма Кассема обрала Меджліс аш-Шура, Консультативна рада «Хезболли». Варто зазначити, що новий лідер «Хезболли» пообіцяв продовжувати справу Насралли «до перемоги». Кассем сказав, що конфлікт між «Хезболлою» та Ізраїлем – це «війна за те, хто закричить першим, а «Хезболла» не закричить першою». За його словами, потенціал угруповання не постраждав, попри «болючі удари» з боку Ізраїлю.

Наїму Кассему – 71 рік. Він закінчив Бейрутський університет. Кассем брав участь у зустрічах, які призвели до створення «Хезболли», створеної за підтримки Революційної гвардії Ірану у відповідь на ізраїльське вторгнення до Лівану в 1982 році.

З 1991 року він був заступником керівника руху. У 1992 році він був генеральним координатором парламентських виборчих кампаній «Хезболли» відтоді, як група вперше взяла участь у них. У 2005 році він написав історію «Хезболли», яку вважають рідкісним «поглядом зсередини» на організацію. Кассем носить білу чалму, на відміну від Насралли і Сафі ад-Діна, чиї чорні чалми позначають їхній статус нащадків пророка Мухаммеда.

Нагадаємо, 27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

Як відомо, наприкінці вересня ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна під час авіаудару в Бейруті 4 жовтня.

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Теги: Ізраїль війна Ліван

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