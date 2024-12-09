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«Буріння, крихітко»: Трамп розкрив головний план під час президентства

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Буріння, крихітко»: Трамп розкрив головний план під час президентства
Трамп вигадав, за рахунок чого підняти економіку
фото із відкритих джерел

Трамп заявив, що видобуток нафти стане пріоритетним завданням його адміністрації

Видобуток нафти буде в пріоритеті у майбутньої американської адміністрації, заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США.

«Я зосереджуся на бурінні, крихітко, бурінні», – сказав Трамп. Раніше майбутній господар Білого дому заявив, що США продовжать своє членство в НАТО лише за умови, що інші країни-учасниці Альянсу виплачуватимуть внески. Він також зазначив, що платежі мають відповідати певному рівню. 

До слова, у Сполучених Штатах Америки можуть скасувати громадянство за правом народження, передбачене 14-ю поправкою Конституції. Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп. Тобто мова  про те громадянство, яке отримали всі іноземці, що народились на території США.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.  За словами Трампа, він «активно намагається закінчити війну», «якщо це можливо». Однак Україна може, «можливо», очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться на посаду президента.

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Теги: політика Дональд Трамп громадянство США президент

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