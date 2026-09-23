Виступ Зеленського на Генеральній асамблеї ООН: повне відео

Промова глави держави тривала майже пів години

Увечері 23 вересня президент України Володимир Зеленський виступив з трибуни Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Главком» стежив за виступом президента та публікував ключові тези його промови у форматі текстової трансляції.

Промова глави держави тривала майже пів години.

До слова, президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту повернути міжнародному праву реальну силу.

Зеленський наголосив, що міжнародні правила мають працювати не лише на папері, а й забезпечувати відповідальність за їх порушення. За словами глави держави, від цього безпосередньо залежить цінність людського життя.