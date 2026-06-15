ЄС затвердить 21-й пакет санкцій проти РФ після атаки на Україну

ЄС готує нові санкції проти Росії після масованої атаки на Україну

Каллас назвала атаки РФ воєнними злочинами та оголосила про нові санкції

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 15 червня мають затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії.

Нові обмеження стануть відповіддю на атаки РФ проти цивільного населення України. Про це перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, пише «Главком»

Каллас нагадала, в ніч на 15 червня Росія знову завдала ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також по пам’ятках, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«Усе це – воєнні злочини, які вчиняє Росія», – наголосила вона.

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Глава європейської дипломатії повідомила, що новий пакет санкцій стосуватиметься російського військово-промислового комплексу та так званого тіньового флоту, який Москва використовує для обходу міжнародних обмежень.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, випустивши 70 ракет і понад 600 безпілотників. Основним напрямком удару став Київ. Під час атаки постраждала, зокрема, територія Києво-Печерської лаври.

За даними ДСНС та влади столиці, через обстріл загинуло п'ятеро людей.