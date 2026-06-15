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ЄС затвердить 21-й пакет санкцій проти РФ після атаки на Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЄС затвердить 21-й пакет санкцій проти РФ після атаки на Україну
ЄС готує нові санкції проти Росії після масованої атаки на Україну
фото з відкритих джерел, ДСНС

Каллас назвала атаки РФ воєнними злочинами та оголосила про нові санкції

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 15 червня мають затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії.

Нові обмеження стануть відповіддю на атаки РФ проти цивільного населення України. Про це перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, пише «Главком»

Каллас нагадала, в ніч на 15 червня Росія знову завдала ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також по пам’ятках, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«Усе це – воєнні злочини, які вчиняє Росія», – наголосила вона.

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Глава європейської дипломатії повідомила, що новий пакет санкцій стосуватиметься російського військово-промислового комплексу та так званого тіньового флоту, який Москва використовує для обходу міжнародних обмежень.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, випустивши 70 ракет і понад 600 безпілотників. Основним напрямком удару став Київ. Під час атаки постраждала, зокрема, територія Києво-Печерської лаври.

За даними ДСНС та влади столиці, через обстріл загинуло п'ятеро людей.

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Теги: росія Кая Каллас санкції обстріл

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