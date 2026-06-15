ЄС затвердить 21-й пакет санкцій проти РФ після атаки на Україну
Каллас назвала атаки РФ воєнними злочинами та оголосила про нові санкції
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 15 червня мають затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії.
Нові обмеження стануть відповіддю на атаки РФ проти цивільного населення України. Про це перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, пише «Главком»
Каллас нагадала, в ніч на 15 червня Росія знову завдала ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також по пам’ятках, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
«Усе це – воєнні злочини, які вчиняє Росія», – наголосила вона.
Глава європейської дипломатії повідомила, що новий пакет санкцій стосуватиметься російського військово-промислового комплексу та так званого тіньового флоту, який Москва використовує для обходу міжнародних обмежень.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, випустивши 70 ракет і понад 600 безпілотників. Основним напрямком удару став Київ. Під час атаки постраждала, зокрема, територія Києво-Печерської лаври.
За даними ДСНС та влади столиці, через обстріл загинуло п'ятеро людей.
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