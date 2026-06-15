Стало відомо, де і коли Іран та США підпишуть мирну угоду

Сторони домовилися про негайне і остаточне припинення військових дій на всіх фронтах

Сполучені Штати та Іран максимально наблизилися до укладення мирної угоди

У швейцарському місті Женева 19 червня відбудеться офіційна церемонія підписання мирної угоди між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Ця подія має стати ключовим кроком для стабілізації ситуації на Близькому Сході та відновлення світової економічної прогнозованості. Про це у своїй соцмережі Х написав міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар, інформує «Главком».

Очільник пакистанського зовнішньополітичного відомства назвав досягнуті домовленості «значним проривом», який позитивно вплине на глобальні процеси.

«Ця подія забезпечує таку необхідну впевненість і стабільність для глобальних ринків та світової економіки, особливо для країн, що розвиваються, які є найбільш вразливими до регіональної нестабільності», – наголосив міністр.

Ішак Дар також висловив окрему подяку державам, які виступили ключовими медіаторами у тривалих та складних переговорах між Вашингтоном і Тегераном.

Серед країн, які надали «підтримку та доклали щирих дипломатичних зусиль» для забезпечення цього важливого етапу, він відзначив:

Саудівську Аравію;

Катар;

Туреччину.

«Ми з нетерпінням чекаємо на офіційну церемонію підписання 19 червня в Женеві та залишаємося впевненими, що цей позитивний крок прокладе шлях до тривалого миру, стабільності та спільного процвітання для регіону та за його межами», – резюмував очільник МЗС Пакистану.

Офіційні представники Вашингтона та Тегерана деталі документу наразі не коментували.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив про укладення мирної угоди з Іраном, а також анонсував відкриття Ормузької протоки найближчим часом. Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав угоду, досягнуту з Іраном, «важливим моментом для Сполучених Штатів Америки», хоча й зазначив, що ще є над чим працювати.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Іран максимально наблизилися до укладення тимчасової мирної угоди, яка покликана завершити гостру фазу тримісячного збройного протистояння на Близькому Сході. На тлі заяв президента США Дональда Трампа про готовність підписати документ, Reuters з’ясував подробиці компромісного меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном.