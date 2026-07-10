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Сім годин у черзі за бензином: російський губернатор поскаржився на паливну кризу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сім годин у черзі за бензином: російський губернатор поскаржився на паливну кризу
У Росії загострюється паливна криза
фото: ТАСС

Причиною дефіциту пального та багатогодинних черг посадовець назвав ажіотаж серед самих росіян

Губернатор Кіровської області РФ Олександр Соколов заявив, що його водій провів сім годин у черзі на автозаправній станції, щоб заправити службовий автомобіль. Про це російський чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

За словами Соколова, його помічники та водій спеціально моніторили ситуацію на АЗС.

«Мої помічники та водій провели моніторинг ситуації на АЗС, поки сьогодні вночі протягом семи годин стояли в черзі на заправку службових машин», – написав губернатор. Він стверджує, що частина автомобілістів заправляє лише по 7–15 літрів пального, однак є й ті, хто порушує встановлені обмеження.

Сім годин у черзі за бензином: російський губернатор поскаржився на паливну кризу фото 1

«Деякі порушують рішення оперативного штабу й заправляють каністри, на одній колонці по кілька разів заливають у бак по 30 літрів», – зазначив Соколов. Губернатор також заявив, що окремі водії блокують під'їзд до паливних колонок, створюючи додаткові затори.

Водночас причиною дефіциту пального та багатогодинних черг посадовець назвав ажіотаж серед самих росіян. «Причина – створений нами ж ажіотаж. Не треба повторювати синдром гречки», – заявив він, натякаючи на панічні закупівлі.

Сім годин у черзі за бензином: російський губернатор поскаржився на паливну кризу фото 2

Нагадаємо, влада Санкт-Петербурга та Ленінградської області розглядає можливість запровадження продажу бензину за QR-кодами або за графіком «парні-непарні дні» через паливну кризу. 

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Теги: обмеження криза росіяни пальне бензин

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