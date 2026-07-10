Сім годин у черзі за бензином: російський губернатор поскаржився на паливну кризу

Причиною дефіциту пального та багатогодинних черг посадовець назвав ажіотаж серед самих росіян

Губернатор Кіровської області РФ Олександр Соколов заявив, що його водій провів сім годин у черзі на автозаправній станції, щоб заправити службовий автомобіль. Про це російський чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

За словами Соколова, його помічники та водій спеціально моніторили ситуацію на АЗС.

«Мої помічники та водій провели моніторинг ситуації на АЗС, поки сьогодні вночі протягом семи годин стояли в черзі на заправку службових машин», – написав губернатор. Він стверджує, що частина автомобілістів заправляє лише по 7–15 літрів пального, однак є й ті, хто порушує встановлені обмеження.

«Деякі порушують рішення оперативного штабу й заправляють каністри, на одній колонці по кілька разів заливають у бак по 30 літрів», – зазначив Соколов. Губернатор також заявив, що окремі водії блокують під'їзд до паливних колонок, створюючи додаткові затори.

Водночас причиною дефіциту пального та багатогодинних черг посадовець назвав ажіотаж серед самих росіян. «Причина – створений нами ж ажіотаж. Не треба повторювати синдром гречки», – заявив він, натякаючи на панічні закупівлі.

Нагадаємо, влада Санкт-Петербурга та Ленінградської області розглядає можливість запровадження продажу бензину за QR-кодами або за графіком «парні-непарні дні» через паливну кризу.