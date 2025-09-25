Зеленський і Макрон обговорили посилення ППО України

Зеленський та Макрон поговорили про ескалацію з боку Росії проти європейських країн

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон приділил увагу приділили питанню використання заморожених російських активів на користь України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Постійному представництві України при ООН. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, пише «Главком».

За словами Зеленського, однією з головних тем переговорів стало посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, йшлося про важливість її зміцнення напередодні зими, коли очікується збільшення кількості російських обстрілів.

Лідери також обговорили ескалацію з боку Росії проти європейських країн, згадавши зафіксовані випадки появи російських дронів у Польщі, Румунії та Данії, а також винищувачів в Естонії. Президент України наголосив на необхідності швидкої та рішучої реакції на такі провокації.

Окремо увагу приділили питанню використання заморожених російських активів на користь України, а також подальшому посиленню санкцій проти Росії, особливо щодо її тіньового танкерного флоту.

Крім того, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити ефективність і подальший розвиток ініціативи PURL. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає «Главком».

Під час зустрічі глава держави висловив подяку за підтримку України, особливо відзначивши PURL – спільний проєкт НАТО і США. Ця ініціатива дозволяє Україні купувати американське озброєння за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

Раніше Україна та Сирія підписали Спільне комюніке, яке офіційно відновлює дипломатичні відносини між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей крок є важливим для обох держав, і висловив готовність підтримувати сирійський народ на шляху до стабільності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Зеленського у телеграм-каналі.

Як відомо, президент України та президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели переговори, під час яких обговорили перспективні сфери для подальшої співпраці, а також безпекові загрози, з якими стикаються обидві країни. Сторони наголосили на важливості протидії цим загрозам.