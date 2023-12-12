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Туск: Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туск: Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
Туск порівняв напад на Україну із «нападом на всіх нас»
фото з відкритих джерел

Туск підкреслив, що не може слухати деяких європейських і західних політиків, які говорять про втому від війни в Україні

Польща і новий польський уряд вимагатиме від усього світу мобілізувати зусилля для допомоги Україні. Про це під час виступу в Сеймі з програмою дій нового уряду Польщі заявив голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск, повідомляє Onet.

Туск підкреслив, що не може слухати деяких європейських і західних політиків, які говорять про втому від війни в Україні.

«Ми вимагатимемо повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Я більше не можу слухати політиків, які кажуть, що втомилися від ситуації в Україні. Вони кажуть президенту Зеленському, що втомилися від ситуації», – сказав він.

Туск порівняв напад на Україну із «нападом на всіх нас».

«Нам також необхідно говорити одним голосом про Україну. Це також має нас об'єднати», – додав він, уточнивши, що найближчим часом відправиться до Брюсселя, де сподівається переконати союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії.

Політик наполягає на тому, що лише об'єднаний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності.

«За якимось дивним збігом політики, які нападають на основи демократії, налаштовані антиукраїнськи. Хочу, щоб Україна була демократичною та правовою, як країни Заходу. І вони зараз за це борються», – підсумував Туск.

Раніше повідомлялося, що сейм Польщі 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни. 

Під час виборчої кампанії Туск неодноразово підкреслював, що всебічно підтримує Україну та прагне відновлення повноцінної співпраці із ЄС. 

«У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву», – наголошував політик.

Крім того, Туск заявляв, що готовий шукати рішення ситуації з блокування кордону польськими перевізниками. Він запевнив, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону припинилася.

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Теги: війна Дональд Туск Україна напад Польща

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