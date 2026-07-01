Офіс президента Чехії відреагував на ініціативу позбавити Зеленського державної нагороди

Нагороди такого ранку можуть бути відкликані лише на підставі остаточного рішення суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом

Чеські ультраправі апелювали до досвіду Польщі

Чеська ультраправа партія «Свобода і пряма демократія» (SPD) виступила з ініціативою щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Лева, пише «Главком».

Як під час брифінгу заявив представник парламентської фракції SPD Їндржих Райхл, відповідну пропозицію планують винести на розгляд коаліційної ради, аби нижня палата парламенту звернулася до президента Чехії з ініціативою про відкликання нагороди.

Райхл також згадав приклад Польщі, де, за його словами, президент Кароль Навроцький нібито ухвалив рішення про позбавлення українського лідера ордена Білого Орла у зв’язку з перейменуванням одного з військових підрозділів на честь «Героїв УПА».

Володимир Зеленський отримав орден Білого Лева у жовтні 2022 року з рук тодішнього президента Чехії Мілоша Земана

Водночас у Празькому Граді, адміністрації президента Чехії, наголосили, що чинне законодавство не передбачає повноважень глави держави щодо позбавлення державних нагород.

«Ні Конституція, ні закон не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород. Державної нагороди, присудженої або врученої президентом Республіки, може бути позбавлено ​​лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород. Це покарання може бути призначене лише за умов, передбачених Кримінальним кодексом», - заявив речник глави чеської держави.

Раніше Томіо Окамура, спікер Палати депутатів Чехії та лідер партії SPD заявив, що скасував би для українців тимчасовий захист, а його опоненти назвали такі слова обурливими

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявляв про свою готовність виступити посередником між Варшавою та Києвом, за умови, що обидві сторони виявлять таку готовність.