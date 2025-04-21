Звинувачують у педофілії. Бійця ММА арештували за тиждень до дебюту в UFC

28-річний Хассанзада повинен був провести дебютний поєдинок у UFC проти Евана Елдера 27 квітня

Хассанзада утримується у в'язниці округу Сакраменто

Афганський боєць MMA Ахмад Хассанзада був заарештований 19 квітня в Сакраменто за підозрою в сексуальних домаганнях до неповнолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком».

Наразі Хассанзада утримується у в'язниці округу Сакраменто, застава складає $400 тисяч. Слухання його справи призначено на ранок 22 квітня.

28-річний Хассанзада повинен був провести дебютний поєдинок у UFC проти Евана Елдера 27 квітня в Канзас-Сіті, але у зв'язку з арештом цей бій був скасований. Представники UFC також зазначили, що з розірвали контракт з афганцем.

Боєць визнав свою провину у справі, яку було відкрито на початку 2024 року.

Зазначається, що Хассанзаду було притягнуто до відповідальності за непристойні або розпусні дії з дитиною віком до 14 років.

Нагадаємо, чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта звинувачують у сексуальному насильстві над двома малолітніми дітьми.

Дотту пред'явлено два обвинувачення у діях щодо хлопчика та дівчинки, яким на момент передбачуваних інцидентів було близько 10 років.

У судових документах стверджується, що чемпіон світу понад 25 років тому напав на дівчинку. Прокурори стверджують, що він «дав їй вказівку зняти нижню частину одягу», а потім «оголив свій статевий орган, перш ніж напасти на дитину».

У другому звинуваченні стверджується, що Дотт роздягнувся догола і увійшов у душ, коли хлопчик купався. Його також підозрюють у сексуальному насильстві над хлопчиком протягом 2006-2010 років.

47-річний шотландець Дотт – чемпіон світу (2006 рік) та дворазовий фіналіст світових першостей (2004 та 2010 роки). Він також є батьком двох дітей.