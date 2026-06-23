На засіданні Ради старійшин Єревана сталася бійка (відео)

Між учасниками засідання спалахнула словесна перепалка, яка переросла в бійку

Сьогодні, 24 червня, на засіданні Ради старійшин Єревана сталася бійка між представниками правлячої партії «Громадянський договір» та опозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Armenian report.

Члени опозиційної фракції «Мати Вірменія» звинуватили правлячу партію у порушеннях під час передвиборчої кампанії. У відповідь віцемер Єревана Армен Памбухчян відреагував на ці закиди, після чого між сторонами спалахнула суперечка, яка переросла в бійку.

Памбухчян заявив, що лідера партії «Мати Вірменія» Андраніка Теваняна звинувачують у державній зраді, і сказав опонентам замовкнути.



Після цього між учасниками засідання спалахнула словесна перепалка, яка переросла в бійку із застосуванням пластикових пляшок. Через інцидент у роботі представницького органу оголосили перерву.

«Коли критикують владу, там немає презумпції невинуватості, а коли йдеться про опозицію – відразу з’являється презумпція невинуватості? Це подвійні стандарти», – зауважив віцемер. Він нагадав, що означає поняття презумпції невинуватості, і заявив, що випадки масового підкупу виборців мали місце.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Вірменії перемогла партія чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір». Представники об'єднання «Сильна Вірменія» подали заяву з вимогою анулювати підсумки голосування, яке відбулося 7 червня 2026 року.

До слова, Центральна виборча комісія Вірменії дала офіційну згоду на порушення кримінального провадження проти колишнього президента країни та лідера опозиційного альянсу «Вірменія» Роберта Кочаряна.