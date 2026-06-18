Уряд проросійського Фіцо за крок до відставки: що вимагає Конституційний суд

Конституційний суд Словаччини виніс безпрецедентний вердикт через фінансову катастрофу, яку замовчував прем'єр

Поки скандальний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо загравав із Кремлем, у його власній країні вибухнула бомба уповільненої дії. Уже цього четверга, 18 червня 2026 року, його коаліційний уряд змушений пройти через екстрене парламентське голосування щодо вотуму довіри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на АР.

Так, напередодні, 17 червня, Конституційний суд Словаччини – найвищий судовий орган країни – виніс жорсткий вердикт: уряд зобов'язаний негайно вимагати від парламенту голосування про довіру.

Рішення суду було ухвалене після того, як державний борг Словаччини перетнув критичну фіскальну межу, встановлену Конституцією країни. За останніми офіційними даними, борг Словаччини зріс до 61,4% ВВП, тоді як словацьке законодавство передбачає спеціальні санкційні механізми після перевищення визначених порогів. Один із них – обов'язкове голосування про довіру уряду.

Що відомо про держборг Словаччини

Варто зазначити, що критичний держборг країни не виник несподівано. Ще у листопаді минулого року словацька опозиція звернулась з відповідним позовом до суду. На той момент статистичне відомство Євросоюзу (Євростат) зафіксувало, що борг Словаччини підскочив до 59,7% від валового національного продукту.

Відтоді ситуація лише погіршувалася: за свіжими даними Статистичного управління Словаччини, державний борг країни зріс до катастрофічних 61,4%. Згідно з місцевим законодавством, конституційний поріг, який автоматично запускає процедуру голосування за вотум довіри уряду, становить 50%. Фіцо цей ліміт суттєво перевищив.

Верховне управління фінансового контролю Словаччини підтверджує, що економіка країни за підсумками 2025 року продемонструвала найгіршу динаміку за останні три роки, адже зростання оцінюють всього на 0,8%. Економічні труднощі значною мірою пов'язані з наслідками пандемії COVID-19, а також із кризою на енергетичних ринках, спровокованою повномасштабною війною Росії проти України. Для пом'якшення наслідків цих потрясінь словацька влада збільшувала державні видатки, що поступово призвело до перевищення боргових обмежень.

Разом з тим, серйозне занепокоєння викликають прогнози фінансових аналітиків. За оцінками словацької Ради з бюджетної відповідальності, борг країни може продовжити зростати в найближчі роки й перевищити 66% ВВП до 2028 року, якщо уряд не запровадить нові заходи бюджетної економії.

Чи є ймовірність, що уряд Фіцо буде відправлено у відставку

Сам Роберт Фіцо, який щойно повернувся з саміту ЄС-Західні Балкани в Чорногорії, показово заявив, що «поважає» рішення Конституційного суду і закликав депутатів до голосування. Водночас попри політичний резонанс, серйозної загрози для уряду наразі немає.

Справа в тому, що коаліція Фіцо контролює 78 із 150 місць у парламенті і це забезпечує їй формальну більшість. Саме через цю перевагу у кілька голосів проросійський прем'єр сподівається втримати владу у своїх руках.

Більше того, щоб мінімізувати критику на свою адресу, провладні коаліційні депутати вже вдалися до обмежень і скоротили час парламентських дебатів щодо провалів уряду до 12,5 годин.

Цікаво, що Фіцо планував затягнути цей процес і об'єднати голосування про довіру із ухваленням бюджету на наступний рік аж наприкінці осені, але Конституційний суд зруйнував ці плани.

Нагадаємо, що Роберт Фіцо повернувся до влади у Словаччині в 2023 році й одразу став однією з найбільш токсичних та суперечливих постатей в ЄС. Його регулярні антиукраїнські заяви, заклики до «мирних переговорів» на умовах Кремля та спроби заблокувати санкції проти РФ викликали хвилю обурення всередині Словаччини та призвели до численних багатотисячних протестів громадян.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконав обіцянку, дану Володимиру Путіну після візиту до Москви, відкривши відреставрований меморіал радянським солдатам. Реконструкцію найбільшого в країні військового цвинтаря Червоної армії профінансували за участю російського посольства, що викликало нову хвилю дискусій навколо проросійської політики словацького уряду.