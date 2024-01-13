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Україна продовжить отримувати зброю зі Словаччини. Посол прояснив нюанси

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Україна продовжить отримувати зброю зі Словаччини. Посол прояснив нюанси
Якщо говорити про передачу техніки або зброї зі складських запасів, то за цих майже 700 днів війни Україна отримала 13 пакетів військової допомоги коштом її передачі Словаччиною зі свого державного балансу
фото з відкритих джерел

«Усі комерційні угоди залишаються чинними»

Більшість побоювань щодо постачання Словаччиною зброї для України не справдилися. До того ж є плани на спільне виробництво, зокрема виготовлення техніки й боєприпасів. Ціль України у перспективі – провадити зі Словаччиною спільне виробництво цих машин для розмінування. Про це розповів посол Мирослав Кастран в інтерв'ю «Главкому».

Слова Роберта Фіцо про зупинку військової допомоги для України означають, що Словаччина більше не передасть військової техніки, військової амуніції із запасів, що є на складах словацької армії й належать до категорії державного майна. Проте всі комерційні угоди, які були укладені ще до виборів чи які укладуть надалі, на приватному рівні, продовжать діяти. Словацький уряд підтвердив, що ніяк не перешкоджатиме цьому. «Один із прикладів: зараз Данія, ФРН і Норвегія забезпечують фінансування та реалізацію контракту, укладеного зі словацькою компанією-виробником Konstrukta-Defence на постачання в Україну 16 одиниць САУ Zuzana-2», – зауважив дипломат.

Та навіть якщо говорити про передачу техніки або зброї зі складських запасів, то за цих майже 700 днів війни Україна отримала 13 пакетів військової допомоги коштом її передачі Словаччиною зі свого державного балансу. «Говорячи вже геть недипломатично, вигребли, мабуть, усе, що становило для нас хоч якийсь інтерес», – підкреслив Кастран. За його словами, це були зразки озброєння ще родом з радянських часів. І тим не менш, наприклад, РСЗВ С-300 (реактивна система залпового вогню) зіграла ключову роль у політиці надання військової допомоги Україні. «Передавши нам ці системи, Словаччина показала іншим союзникам, що можна передавати не тільки легке озброєння. Створивши, мабуть, певний прецедент. Так само минулого року нам вдалося підписати угоду про передачу Україні 13 літаків МіГ-29», – наголосив посол.

Кастран зазначив, що Словаччина і далі цікава Україні як країна із доволі серйозним ОПК, який створили ще за радянських часів: «Їм дійсно є що нам запропонувати. Ідеться передусім про техніку для гуманітарного розмінування, а також інженерну техніку, яка наразі дуже потрібна Силам оборони України. Та й самі словацькі збройні компанії зацікавлені у налагодженні співпраці», – запевнив дипломат. Він додав, що на форумі оборонних індустрій окрім тогочасного міністра оборони пана Мартіна Скленара взяли участь словацькі компанії, які дійсно були зацікавлені у тому, аби знайти собі партнерів зі спільного виробництва. І наразі такий діалог ведеться між українськими та словацькими компаніями.

Також посол поділився планами на спільне виробництво, зокрема виготовлення техніки й боєприпасів. Особливо для України цікавий аспект гуманітарного розмінування. Враховуючи площу замінованих територій, знадобляться машини Bozhena-4 і новіша модифікація Bozhena-5. Ціль України у перспективі – провадити зі Словаччиною спільне виробництво цих машин для розмінування.

Зауважимо, Словаччина не захотіла підписувати декларацію, яка містить засудження постачання північнокорейських ракет до Росії. Влада виправдовується «відсутністю доказів» – Словаччина відмовляється засуджувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ.

Як відомо, після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про «громадянську війну» в Україні та не визнавав російського вторгнення.

Нагадаємо, Зузана Чапутова з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. На початку січня президентка Словаччини підтримала надання зброї для України.

Раніше повідомлялося, що Словаччина надасть Україні зимової допомоги на понад €200 тис

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Теги: зброя Словаччина посол

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