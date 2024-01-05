Південна Корея оголосила про евакуацію жителів острова

Представники місцевої адміністрації повідомили, що готується провокація КНДР

Південна Корея заявила евакуацію з острова Єнпхендо, на якому проживає понад дві тисячі осіб. Про це повідомляє Yonhap News.

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Представники місцевої адміністрації повідомили, що готується провокація КНДР. Острів знаходиться на морському кордоні Північної та Південної Кореї.

Ми отримали повідомлення від військових про ситуацію, пов'язану із провокацією з боку Північної Кореї, після чого оголосили про евакуацію», – заявив представник місцевої адміністрації.

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Північна Корея випустила близько 200 артилерійських снарядів зі західного узбережжя в напрямку островів Південної Кореї. Незважаючи на цю «провокацію», цивільне населення та військові Південної Кореї не постраждали, повідомили джерела.

Острів Єнпхендо - це група південнокорейських островів у Жовтому морі, розташованих приблизно за 100 км на північний захід від Сеула. Найбільший з них, Великий Єнпхендо, має площу 7,01 квадратних кілометрів і населення 1300 осіб.

Острови Єнпхендо мають важливе стратегічне значення, оскільки розташовані неподалік північнокорейського узбережжя. У 2010 році острів Єнпхендо зазнав артилерійського обстрілу з боку Північної Кореї. Внаслідок обстрілу загинули два південнокорейські морські піхотинці та двоє цивільних осіб. Цей інцидент став найбільшим воєнним інцидентом на кордоні двох Корей за останні 50 років.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея має намір змусити КНДР відчути, що її безрозсудна поведінка стане прелюдією до її власного руйнування.

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Як повідомлялося, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим «дотла знищити» Сполучені Штати та Південну Корею, якщо їх спровокують. Напередодні він пообіцяв посилити національну оборону, щоб впоратися з нібито безпрецедентною конфронтацією зі США.

Раніше Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни.