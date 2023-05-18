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Україна та Польща можуть укласти новий договір: що відомо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна та Польща можуть укласти новий договір: що відомо
Польща й Україна хочуть поглибити партнерство не лише на рівні держав, а й суспільств
фото: DW

Очікується, що договір буде підписано вже цьогоріч

До кінця 2023 року Польща має намір підписати новий договір із Україною про добросусідство, дружні відносини та співробітництво. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, передає «Укрінформ».

«Ми маємо намір підписати оновлений основний договір, щойно обидві сторони завершать роботу над його змістом. Ми прагнемо, щоб це сталося ще в цьому році», – повідомив посадовець.

За словами речника, Польща прагне укласти далекосяжний договір, який «перетворить наші ( України і Польщі – «Главком») відносини на справді стратегічні, поглибить наше партнерство не лише на рівні держав, а й суспільств, і відкриє двері для розвитку обох економік».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова систематично надавати Україні літаки МіГ-29

Раніше представник Анджея Дуди розповів, за яких умов можливі переговори України з РФ.

До слова, польські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію про членство України в НАТО.

Теги: Польща Україна

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