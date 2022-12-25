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Україна вже завтра порушить питання про перебування Росії в Радбезі ООН – Кулеба

glavcom.ua
Україна вже завтра порушить питання про перебування Росії в Радбезі ООН – Кулеба
Росія не може залишатися постійним членом Ради безпеки ООН
фото з відкритих джерел

Україна вже завтра офіційно виступить з такою позицією

Україна має намір завтра, 26 грудня, порушити питання про подальше перебування Російської Федерації в Раді безпеки ООН. Таку заяву зробив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь – ні, не має», – наголосив міністр.

Він також зазначив, що питання того, що буде з Росією після її поразки в розв'язаній нею війні, перестає бути табу для світової дипломатії.

«Ці питання поки не обговорюють на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, але рівнем нижче люди вже ставлять питання – якою має стати Росія, щоб вона не становила загрози миру і безпеці», – додав Кулеба.

Раніше Клімкін пояснив, чому Німеччина затягує процес передачі танків Україні.

Також повідомлялось, що Путін влаштує полювання на системи Patriot в Україні. Удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні – системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення.

До відома, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

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Теги: Україна росія Радбез ООН Дмитро Кулеба

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