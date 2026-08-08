Росія видворяє американського фермера, який був героєм кремлівської пропаганди

Американського фермера Джастаса Уолкера видворяють із РФ. Російська влада скасувала його родині ПНП після критики Мінсільгоспу

Американський фермер і блогер Джастас Уолкер (Justus Walker), відомий у Росії під прізвиськом «Веселий молочник», повідомив про рішення російської влади анулювати посвідку на проживання та видворити його родину з РФ. Як пише «Главком» , про загрозу депортації сам Уолкер розповів у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

За словами фермера, йому зателефонували з міграційної служби та повідомили про скасування посвідки на проживання (ПНП) для всієї родини.

Офіційна причина видворення поки невідома – із постановою родина планує ознайомитися в міграційному центрі в понеділок, 10 серпня.

«Тут зателефонували... і сказали, що нашу сім'ю видворяють із країни. Це для нас просто шок, ми перебуваємо в шоковому стані. Підемо в понеділок, побачимо постанову, що сталося», - заявив Уолкер.

Фермер зазначив, що якщо рішення про анулювання посвідки на проживання набуде чинності, його родині доведеться за кілька днів залишити Алтайський край, де вони розбудовували господарство Росію.

«Ми зовсім не хочемо їхати з Росії. Ми хочемо жити тут, будувати господарство й далі вкладати в нього кошти. Будь ласка, підтримайте нас своїми молитвами», – звернувся американець до своїх підписників.

Ситуацію ускладнює брак коштів: за словами Уолкера, всі заощадження вкладено у ферму, а для термінового виїзду необхідно близько 900 тисяч рублів, яких у нього немає.

Від пропагандистського героя до критика системи

Джастас Уолкер народився у США в 1982 році. Вперше він приїхав до Росії у 1994 році разом із батьками-протестантськими місіонерами. Після повернення до США сім'я знову переїхала до Росії, де Уолкер зайнявся фермерством. Згодом він оселився в Алтайському краї та став відомим завдяки виробництву молочної продукції і веденню блогу.

Широку популярність Уолкер здобув у 2014 році після інтерв'ю російському державному телеканалу «Росія 1», у якому схвально відгукнувся про російське продовольче ембарго, запроваджене після окупації Криму. Відео, де він із гучним сміхом говорить про зникнення з російського ринку імпортних сирів, стало популярним у російських медіа та соцмережах. Його сміх і фразі про відсутність італійського сиру розійшлися на меми, а російські державні ЗМІ тривалий час подавали його як «ідеальний приклад» іноземця, який обрав РФ замість США.

Втім, останнім часом фермер публічно критикував російську бюрократичну систему. Наприклад, у березні 2026 року він звинуватив Міністерство сільського господарства РФ у створенні перешкод для ведення бізнесу.

«Це навіть не просто орган регулювання. Складається відчуття, що це система, мета якої – закрити тебе», – коментував дії російських чиновників Уолкер.

Окрім цього, фермер виступав проти видобутку золота в Алтайському краї та відкрито говорив про бюрократичне свавілля щодо дрібних виробників.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Франції вирішило видворити з країни колишню керівницю RT France Ксенію Федорову, визнавши її перебування загрозою громадському порядку та національним інтересам держави. Французька влада заявляє, що вона поширювала проросійські наративи й брала участь у дезінформаційних кампаніях, спрямованих на підрив довіри до державних інституцій. Сама Федорова вже заявила, що оскаржуватиме рішення про депортацію.