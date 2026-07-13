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Fire Point презентувала протибалістичну ракету для системи ППО Freyja

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Fire Point презентувала протибалістичну ракету для системи ППО Freyja
Антибалістична ракета FP-7.x
скриншот з відео

Виробник показав концепцію пан'європейського протибалістичного щита, який планують створювати разом із країнами-партнерами

Українська оборонна компанія Fire Point презентувала протибалістичну ракету FP-7.x, яку розробляють для перспективної системи протиповітряної оборони Freyja. Під час презентації компанія також розкрила концепцію майбутнього пан'європейського протибалістичного щита.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис технічної директорки Fire Point Ірини Терех в Instagram.

Крім нової ракети, компанія вперше продемонструвала концепцію самої системи протиповітряної оборони. У Fire Point позиціонують Freyja як пан'європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

«FREYJA – пан'європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності», – йдеться у презентації.

У компанії поки не розкрили нових технічних характеристик ракети FP-7.x. Водночас раніше Fire Point повідомляла про успішне перше випробування цієї розробки.

Тоді компанія заявила про успішний керований політ ракети та повідомила, що вона має стати основою майбутньої антибалістичної системи Freyja.

За раніше оприлюдненими даними, FP-7.X здатна розвивати швидкість до 2000 метрів за секунду. Також Fire Point повідомляла про плани співпраці з німецькою компанією Diehl Defence, яка має долучитися до створення системи наведення.

Представлена концепція передбачає створення спільної системи протиракетної оборони для європейських держав-партнерів. За задумом розробників, Freyja має стати пан'європейським оборонним проєктом, що перебуватиме у спільній власності країн-учасниць.

Нагадаємо, раніше Fire Point уперше випробувала ракету FP-7.X, яка розробляється як основа майбутньої антибалістичної системи Freyja. Тоді компанія повідомила про успішний керований політ виробу та розкрила його перші характеристики, зокрема швидкість до 2000 метрів за секунду. Крім того, розробники заявили про плани співпраці з німецькою Diehl Defence у створенні системи наведення ракети.

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Теги: балістичні ракети Європейський Союз ракета системи ППО Європа

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