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Український легіон: Польща заявила про готовність навчати перших добровольців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Український легіон: Польща заявила про готовність навчати перших добровольців
Польща в межах навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тис. українських військових
фото з відкритих джерел

Польща ще 1 вересня була готова проводити навчання добровольців, однак зіткнулася з проблемою недобору

Польща готова розпочати підготовку перших кількох сотень українських добровольців, які вирішать приєднатися до Українського легіону. Про це заявили міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і його заступник Павел Залевський, повідомляє Wnp.pl.

Очільник оборонного відомства Польщі заявив, що країна була готова з 1 вересня проводити навчання, однак не було достатньо охочих. «Я розумію, що зараз Україна вжила заходів щодо інформування, рекрутування та просування цього процесу, тому ми розраховуємо на результати», – сказав він.

На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону він відповів, що «раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша – 300 осіб».

Заступник міністра Залевський нагадав, що цього тижня на базі українського Генконсульства в Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону.

«Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців – ми негайно розпочнемо їх навчання», – наголосив він.

Залевський нагадав, що Польща в межах навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тис. українських військових та зазначив, що країна усвідомлює, що обороноспроможність України має вирішальне значення для безпеки Польщі.

Заступник міністра додав, що Варшава працюватиме над тим, щоб передати Україні «те, що можливо», а також братиме участь у міжнародних проєктах, зокрема щодо закупівлі боєприпасів для українських Сил оборони.

Нагадаємо, у Любліні стартував набір добровольців-громадян України для участі в Українському легіоні. За перші дні роботи рекрутингового центру надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та ще 58 – через консульські установи.

До слова, кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою. Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею.

Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

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Теги: Польща військові навчання війна добровольці

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