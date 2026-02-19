Головна Світ Політика
Президент Казахстану запропонував створити нагороду імені Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент Казахстану запропонував створити нагороду імені Трампа
Казахський лідер заявив, що під керівництвом глави Білого дому Рада миру «успішно виконає свою велику і благородну місію»
скриншот з відео Білого дому

За словами Токаєва, нагорода вручатиметься за досягнення у миротворчій діяльності

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив з ініціативою заснувати спеціальну нагороду імені президента США Дональда Трампа за досягнення у миротворчій діяльності. Відповідну заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради миру, повідомляє «Главком».

«Я хотів би запропонувати заснувати спеціальну нагороду Ради миру імені президента Трампа на знак визнання його видатних зусиль і досягнень у сфері миробудування. Упевнений, пане президенте, що під вашим керівництвом Рада миру успішно виконає свою велику і благородну місію», – сказав він.

Нагадаємо, перше засідання Ради миру офіційно розпочалося у Вашингтоні. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що США виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів. «Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що Рада миру планує «дуже тісно» співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй у майбутньому. Глава Білого дому під час засідання Ради миру заявив, що ООН мала б бути більш залученою до вирішення конфліктів, ніж це є зараз.

До слова, Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

Теги: Касим-Жомарт Токаєв Дональд Трамп

