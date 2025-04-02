В Іркутській області розбився Ту-22М3

За даними Міноборони РФ, причиною аварії літака стала технічна несправність

Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області під час виконання планового польоту, пілот загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Інцидент стався біля населеного пункту Буреть Усольського району. Екіпаж з чотирьох людей катапультувався.

Зазначається, що причиною аварії начебто стала технічна несправність. Літак упав у безлюдній місцевості.

Нагадаємо, у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

До слова, поблизу аеродрому М’ячково в Московській області РФ розбився легкомоторний літак.

Як повідомлялося, Повітряні сили ЗСУ закликали українців не поширювати відеозаписи польотів військової авіації, зокрема винищувачів F-16. Зазначається, що деякі публікації з прольотами бойової авіації, викладені в соцмережах, можуть суттєво допомогти російській армії. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника.