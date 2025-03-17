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Українські військові розповіли про відступ із Суджі – The New York Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Українські військові розповіли про відступ із Суджі – The New York Times
Українські захисники вважають, що помітний вплив на бойову ситуацію мали північнокорейські війська
фото: Мілітарний

Українські солдати розповіли, що перед виходом деякі військові були змушені знищувати власне спорядження, аби воно не дісталося ворогу

Однією з причин, через яку українським військовим довелося залишити позиції в Курській області РФ, стало руйнування мостів росіянами, що значно ускладнило відступ. Як саме відбувалася евакуація, українські військові та аналітики розповіли виданню The New York Times, інформує «Главком».

За словами старшого командира української бригади Артема, російські безпілотники атакували заздалегідь встановлені на мостах вибухові заряди, щоб перекрити українцям шляхи для відходу. В одному випадку, зазначив військовий, окупанти скинули авіабомбу вагою близько 2 тис. кг, аби повністю зруйнувати ключову транспортну артерію.

Також українські захисники вважають, що помітний вплив на бойову ситуацію мали північнокорейські війська. У січні вони відійшли для перегрупування, а коли повернулися в лютому, демонстрували значно кращі бойові навички.

Командир взводу з позивним Борода розповів, що до середини лютого російські сили змогли наблизитися на 8 км до основних шляхів постачання в напрямку Суджі. Це дозволило їм ефективніше обстрілювати дороги, використовуючи дрони, які працювали через оптоволоконні кабелі та були несприйнятливі до радіоелектронних перешкод.

«Їхні дрони приземлялися поблизу ключових маршрутів постачання та чекали, поки ціль пройде повз», –  зазначив боєць Сил спеціальних операцій із позивним Кеп.

За даними аналітиків, евакуація українських військ відбувалася переважно пішки, оскільки техніка ставала легкою мішенню для ворожих безпілотників. Крім того, рух ускладнювали залишки знищеної військової техніки.

Українські солдати розповіли, що перед виходом деякі військові були змушені знищувати власне спорядження, аби воно не дісталося ворогу. Наказ на відступ із Суджі надійшов 10 березня. За словами Бороди, операція пройшла організовано, але не без хаосу, на неї вплинули різні фактори – втома, якість наказів, комунікація між підрозділами та координація дій.

При цьому, як зазначає видання, посилаючись на військових аналітиків, українських солдатів та навіть деяких російських військових блогерів, жодного випадку оточення великої кількості українських військ не було. Це суперечить заявам президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Україна, ймовірно, виходить з Курської області РФ під тиском США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету Le Monde.

«За даними аналітиків, українські війська залишають цей прикордонний регіон майже без бою. Відсутність фото груп полонених або значних захоплень покинутого українського озброєння свідчить про те, що бойові дії не були дуже інтенсивними. Хоча протягом трьох років широкомасштабної війни українські війська майже завжди чинили запеклий опір, займаючи оборонну позицію, цього явно не було на Курщині останніми тижнями», – йдеться у матеріалі.

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв зауважує, що «населені пункти, які поступово переходили під контроль російських військ, бралися практично без бою, зокрема, Суджа».

Теги: окупанти наказ військові Україна озброєння евакуація війна росія

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