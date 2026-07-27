Росія погодилася обговорювати мир в Україні, але висунула вимогу США

Москва заявила про готовність розглядати нові пропозиції щодо завершення війни, однак спочатку вимагає від Вашингтона пояснень стосовно попередніх домовленостей

Росія заявила, що готова обговорювати нові пропозиції та ідеї щодо завершення війни в Україні, однак очікує від Сполучених Штатів виконання власної умови. У Москві вважають, що перед новими переговорами Вашингтон має пояснити ситуацію навколо так званих анкориджських домовленостей.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію російського МЗС.

За словами Захарової, Росія не відмовлялася від обговорення можливих шляхів урегулювання війни та готова розглядати нові пропозиції.

«Ми знову підтверджуємо готовність до можливих обговорень, пропозицій та ідей, які ми готові розглянути. Від цього ніхто не відмовлявся», – заявила вона.

Водночас представниця російського МЗС наголосила, що перед висуненням нових ініціатив Вашингтон має прояснити ситуацію з уже проведеними консультаціями.

«Перш ніж обговорювати щось нове, ще не озвучене і не сформульоване, напевно, все-таки було б правильно якось внести ясність у старе, зокрема в ці обговорення відповідних ідей, що вже відбулися», – сказала Захарова.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль не відмовляється від своїх планів у війні проти України та має намір і надалі домагатися реалізації так званих «цілей СВО».