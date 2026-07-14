Допомога Україні розколола Польщу? Туск жорстко звернувся до критиків допомоги Києву

Прем'єр Польщі назвав «вбивчою політикою» спроби грати на антиукраїнських настроях та різко відповів опозиції

У Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Заява Туска стала відповіддю на висловлювання кандидата на посаду прем'єр-міністра від опозиційної партії «Право і справедливість» Пшемислава Чарнека. Політик запропонував, щоб Варшава домоглася від Європейського Союзу припинення фінансування поставок зброї Україні та її післявоєнної відбудови. На його думку, це могло б змусити Київ піти на поступки у спірних історичних питаннях.

Прем'єр Польщі категорично відкинув таку позицію. «Це вбивча політика - змагання в антиукраїнськості. Я критично ставлюся до партії «Право і справедливість» (PiS) та колишнього президента Анджея Дуди, але єдине рішення, яке я повністю схвалюю, – це негайне надання допомоги Україні після початку війни», – наголосив Туск.

Він також заявив, що політики, які намагаються «осідлати хвилю мінливих настроїв, зокрема антиукраїнських», є для нього ворогами суспільства.

Окремо глава польського уряду прокоментував участь Польщі в європейській «антибалістичній коаліції». За словами Туска, Варшава поки не приєдналася до цієї ініціативи через її промисловий формат, однак не виключає такого кроку в майбутньому.

«Таких коаліцій чимало, як, наприклад, східний фланг, що об’єднує країни, які межують з Росією та Білоруссю, – це також група держав, які вживають конкретних заходів щодо нашого кордону. У випадку цієї антибалістичної коаліції ми маємо коаліцію промислового характеру: до неї зголосилися компанії з тих держав, які готові внести свій потенціал у цю коаліцію. Що стосується польських підприємств, то вони аналізують свої можливості. Коаліція має відкритий характер, і якщо польські компанії підготують відповідну пропозицію, ми приєднаємося до цієї коаліції», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, що Туск зазначив, що Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Попри це, за його словами, Варшава й надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на критику з боку окремих політичних сил.