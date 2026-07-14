Головна Світ Політика
search button user button menu button

Допомога Україні розколола Польщу? Туск жорстко звернувся до критиків допомоги Києву

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Допомога Україні розколола Польщу? Туск жорстко звернувся до критиків допомоги Києву
Туск розкритикував політиків, які хочуть тиснути на Україну
фото: rmf24.pl

Прем'єр Польщі назвав «вбивчою політикою» спроби грати на антиукраїнських настроях та різко відповів опозиції

У Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Заява Туска стала відповіддю на висловлювання кандидата на посаду прем'єр-міністра від опозиційної партії «Право і справедливість» Пшемислава Чарнека. Політик запропонував, щоб Варшава домоглася від Європейського Союзу припинення фінансування поставок зброї Україні та її післявоєнної відбудови. На його думку, це могло б змусити Київ піти на поступки у спірних історичних питаннях.

Прем'єр Польщі категорично відкинув таку позицію. «Це вбивча політика - змагання в антиукраїнськості. Я критично ставлюся до партії «Право і справедливість» (PiS) та колишнього президента Анджея Дуди, але єдине рішення, яке я повністю схвалюю, – це негайне надання допомоги Україні після початку війни», – наголосив Туск.

Він також заявив, що політики, які намагаються «осідлати хвилю мінливих настроїв, зокрема антиукраїнських», є для нього ворогами суспільства.

Окремо глава польського уряду прокоментував участь Польщі в європейській «антибалістичній коаліції». За словами Туска, Варшава поки не приєдналася до цієї ініціативи через її промисловий формат, однак не виключає такого кроку в майбутньому.

«Таких коаліцій чимало, як, наприклад, східний фланг, що об’єднує країни, які межують з Росією та Білоруссю, – це також група держав, які вживають конкретних заходів щодо нашого кордону. У випадку цієї антибалістичної коаліції ми маємо коаліцію промислового характеру: до неї зголосилися компанії з тих держав, які готові внести свій потенціал у цю коаліцію. Що стосується польських підприємств, то вони аналізують свої можливості. Коаліція має відкритий характер, і якщо польські компанії підготують відповідну пропозицію, ми приєднаємося до цієї коаліції», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, що Туск зазначив, що Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Попри це, за його словами, Варшава й надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на критику з боку окремих політичних сил.

Читайте також:

Теги: Польща Дональд Туск Україна військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін зараз веде кампанію з дезінформації та дестабілізації в Європі
Оглядач Independent назвав три ознаки того, що Путін готує удар по Європі
12 липня, 17:15
Головне за ніч 7 липня
Київ у світовому антирейтингу, новий дрон і МіГ-29: головне за ніч 7 липня
7 липня, 05:50
Зеленський приїхав у Дублін з нагоди початку головування Ірландії в ЄС
Зеленський пояснив, як конфлікт із Польщею вплине на вступ України до ЄС
1 липня, 20:48
Німеччина запустила виробництво нових снарядів для України
Україна домовилася про нове виробництво снарядів у Європі
30 червня, 20:35
Чим більше ППО перекидають до Москви, тим очевидніше видно справжні пріоритети Кремля
Кого насправді прикриває російське ППО
26 червня, 17:37
Буданов попередив про небезпечний розвиток ситуації з Польщею
Буданов назвав скандал із Польщею страшною помилкою
26 червня, 10:36
У Навроцького пояснили, чому Муссоліні та Шредера не позбавили польського ордена
Канцелярія Навроцького пояснила, чому орден Білого орла залишився у друга Путіна
22 червня, 09:43
Михайло Косів переконаний: у 1940-х роках українці загинули тому, що себе обороняли; захищали свої свободу, землю, право на життя. А поляки були окупантами
Польська істерика щодо Героїв УПА. Дисидент і нардеп п’яти скликань похвалив Зеленського за реакцію
18 червня, 13:48
Україна та ЄС запускають новий етап цифрової інтеграції
Україна та ЄС домовилися про об'єднання державних цифрових систем
15 червня, 21:19

Політика

WSJ: Пекін розчарувався у Путіні. Китай почав готуватися до зміни влади у Росії
WSJ: Пекін розчарувався у Путіні. Китай почав готуватися до зміни влади у Росії
Допомога Україні розколола Польщу? Туск жорстко звернувся до критиків допомоги Києву
Допомога Україні розколола Польщу? Туск жорстко звернувся до критиків допомоги Києву
Сирський міг втратити посаду? The Economist розкрив деталі конфлікту з Федоровим
Сирський міг втратити посаду? The Economist розкрив деталі конфлікту з Федоровим
Росія працює над запуском балістичних ракет на відстань 5 тис км: Зеленський розповів деталі
Росія працює над запуском балістичних ракет на відстань 5 тис км: Зеленський розповів деталі
Україна відреагувала на поранення своїх громадян під час атаки Ірану на танкери
Україна відреагувала на поранення своїх громадян під час атаки Ірану на танкери
Зеленський закликав партнерів прискорити 21-й пакет санкцій після нічної атаки РФ
Зеленський закликав партнерів прискорити 21-й пакет санкцій після нічної атаки РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
151K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
50K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua