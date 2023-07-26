Євросоюз ухвалив нові санкції проти Білорусі

Список санкцій поки що не опубліковано

У середу, 26 липня, посли Європейського Союзу домовилися про запровадження нових, більш жорстких санкцій проти Білорусі через причетність Мінська до російської агресії проти України та ситуацію в цій країні. Про це повідомили у Twitter офіційні речники Іспанії, яка зараз головує у Раді Євросоюзу.

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«Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб», – йдеться в повідомленні.

Сам список санкцій поки що не опубліковано.

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Раніше зі слів редактора з питань Європи «Радіо Свобода» Рікарда Джозвяка стало відомо, що у пакеті санкцій, які планують запровадити цього тижня, будуть обмеження на продукцію військового та подвійного призначення, зброю, амуніцію, авіаційну продукцію та технології. Пакет повторить санкції проти Росії, щоб блокувати можливі нелегальні постачання РФ військових компонентів.

За інформацією журналіста Рікарда Джозвяка, у новому пакеті пом'якшення чинних санкцій, зокрема щодо експорту калійних добрив, який є предметом торгів Росії щодо зернової угоди, не планується.

Раніше стало відомо, що США продовжили санкції проти Білорусі