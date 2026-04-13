Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американці висміяли Венса, який їздив в Угорщину, агітувати за Орбана

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Напередодні виборів Венс їздив в Угорщину підтримати Орбана
фото: АР

Користувачі згадали і поїздку Венса до Ватикану, де він зустрічався з Папою Римським Франциском, який помер за декілька днів після цієї зустрічі

Американські політики та користувачі соцмереж розкритикували та висміяли віцепрезидента США Джей Ді Венса через його візит до Угорщини на підтримку прем'єра Віктора Орбана, який програв парламентські вибори, пише «Главком».

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив, що Венс переживає «поганий тиждень», а його візит до Угорщини не дав результатів. Він, зокрема, згадав і про невдалі переговори з Іраном, які також очолив віцепрезидент США.

«Венс переживає поганий тиждень. Його візити до Угорщини та Пакистану не дали результатів. Цікаво, чи повернеться він тепер до внутрішньої політики. Не впевнений, чи допомагають ці міжнародні місії його справі», – написав Макфол.

До критики долучився і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

«Венс двічі за 48 годин доводить, що він легка вага. Вітаю народ Угорщини – демократія, вільна преса та права людини перемагають сьогодні. Є надія», – зазначив він.

Інші користувачі згадали і поїздку Венса до Ватикану, де він зустрічався з Папою Римським Франциском, який помер за декілька днів після цієї зустрічі.

Зауважимо, тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися на площі Баттьяні в Будапешті, щоб відсвяткувати перемогу опозиції на парламентських виборах та почути промову очільника партії Петера Мадяра.

Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Теги: вибори Угорщина Віктор Орбан Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua