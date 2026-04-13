Американці висміяли Венса, який їздив в Угорщину, агітувати за Орбана

Американські політики та користувачі соцмереж розкритикували та висміяли віцепрезидента США Джей Ді Венса через його візит до Угорщини на підтримку прем'єра Віктора Орбана, який програв парламентські вибори, пише «Главком».

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив, що Венс переживає «поганий тиждень», а його візит до Угорщини не дав результатів. Він, зокрема, згадав і про невдалі переговори з Іраном, які також очолив віцепрезидент США.

«Венс переживає поганий тиждень. Його візити до Угорщини та Пакистану не дали результатів. Цікаво, чи повернеться він тепер до внутрішньої політики. Не впевнений, чи допомагають ці міжнародні місії його справі», – написав Макфол.

До критики долучився і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

«Венс двічі за 48 годин доводить, що він легка вага. Вітаю народ Угорщини – демократія, вільна преса та права людини перемагають сьогодні. Є надія», – зазначив він.

Інші користувачі згадали і поїздку Венса до Ватикану, де він зустрічався з Папою Римським Франциском, який помер за декілька днів після цієї зустрічі.

Зауважимо, тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися на площі Баттьяні в Будапешті, щоб відсвяткувати перемогу опозиції на парламентських виборах та почути промову очільника партії Петера Мадяра.

Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.