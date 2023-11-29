Путін не піде на мир в Україні до виборів у США – представник Держдепу

Чиновник Державного департаменту США вважає, що мирна угода в наступному році малоймовірна

Путін не піде на мир до того, як побачить результат виборів у США

Президент Росії не піде на мир в Україні до результатів виборів у США в листопаді 2024 року. Про це заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США у коментарі Reuters.

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Це відбувається на тлі побоювань, що потенційна перемога Дональда Трампа може підірвати підтримку України з боку Заходу.

Чиновник після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі заявив, що альянс підтвердив свою підтримку України, знаючи, що мирна угода в наступному році малоймовірна.

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«Я очікую, що Путін не піде на мир або конструктивний мир до того, як побачить результат наших виборів», – заявив чиновник.

За його словами, така думка є широко поширеною в уряді США.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову звинуватив у розв'язанні війни Україну та вкотре заявив, що РФ нібито завжди прагнула до переговорів та миру.