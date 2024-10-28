«Рух маятника»: прем'єрка Литви відреагувала на підсумки виборів

Прем'єрка Литви назвала підсумки виборів до парламенту закономірними

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте вважає результати виборів до Сейму (парламенту), які завершилися другим туром у неділю 27 жовтня, закономірними. При цьому вона з подивом висловилася про позицію виборців, які не оцінили той факт, що зараз у країні найкращі показники економіки за весь час. Про це пише Delfi.

«У Литві ми звикли до того, що кожні вибори – рух маятника в інший бік. Так було 2020 року, так відбувається і сьогодні уряд завершує свою роботу з найкращим становищем в економіці за весь час, але така є воля виборців», – констатувала глава уряду.

Водночас вона підвела підсумки своєї роботи. «Я дуже щаслива і пишаюся тим, що мені вдалося пропрацювати весь термін у досить складних умовах з дуже крихкою коаліцією, і зробити багато роботи. Я дуже пишаюся тим, що майбутній уряд не чекатиме нічого подібного до того, що відчував мій уряд, коли він почав працювати і мав серед іншого справу з поточною на той час ситуацією з Covid-19», – підкреслила Шимоніте.

Нагадаємо, що в неділю, 27 жовтня, у Литві проходив другий тур виборів до Сейму. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і завершили роботу о 20:00.

Опозиційні соціал-демократи перемогли на парламентських виборах у Литві. Соціал-демократична партія Литви, яка раніше перебувала чотири роки в опозиції, виграла чергові парламентські вибори і стала лідируючою політичною силою в країні. Тепер вона має сформувати правлячу коаліцію. Жодна з політичних партій, що лідирували на виборах до Сейму, не набрала необхідної для створення правлячої більшості кількості голосів.

Офіційні урядові дані показали, що після підрахунку 99% голосів лідирує лівоцентристська група з 52 місцями в асамблеї, що складається зі 141 члена. Правляча партія «Союз Вітчизни» була на шляху до того, щоб посісти друге місце з 28 місцями. За попередніми офіційними даними, партія «За Литву» мала всі шанси отримати 14 місць у парламенті, а «Союз фермерів та зелених» – вісім місць.