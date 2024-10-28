Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Рух маятника»: прем'єрка Литви відреагувала на підсумки виборів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Рух маятника»: прем'єрка Литви відреагувала на підсумки виборів
Прем'єрка Литви підсумувала результати вборів
фото: Elta

Прем'єрка Литви назвала підсумки виборів до парламенту закономірними

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте вважає результати виборів до Сейму (парламенту), які завершилися другим туром у неділю 27 жовтня, закономірними. При цьому вона з подивом висловилася про позицію виборців, які не оцінили той факт, що зараз у країні найкращі показники економіки за весь час. Про це пише Delfi.

«У Литві ми звикли до того, що кожні вибори – рух маятника в інший бік. Так було 2020 року, так відбувається і сьогодні уряд завершує свою роботу з найкращим становищем в економіці за весь час, але така є воля виборців», – констатувала глава уряду.

Водночас вона підвела підсумки своєї роботи. «Я дуже щаслива і пишаюся тим, що мені вдалося пропрацювати весь термін у досить складних умовах з дуже крихкою коаліцією, і зробити багато роботи. Я дуже пишаюся тим, що майбутній уряд не чекатиме нічого подібного до того, що відчував мій уряд, коли він почав працювати і мав серед іншого справу з поточною на той час ситуацією з Covid-19», – підкреслила  Шимоніте.

Нагадаємо, що в неділю, 27 жовтня, у Литві проходив другий тур виборів до Сейму. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і завершили роботу о 20:00.

Опозиційні соціал-демократи перемогли на парламентських виборах у Литві. Соціал-демократична партія Литви, яка раніше перебувала чотири роки в опозиції, виграла чергові парламентські вибори і стала лідируючою політичною силою в країні. Тепер вона має сформувати правлячу коаліцію. Жодна з політичних партій, що лідирували на виборах до Сейму, не набрала необхідної для створення правлячої більшості кількості голосів.

Офіційні урядові дані показали, що після підрахунку 99% голосів лідирує лівоцентристська група з 52 місцями в асамблеї, що складається зі 141 члена. Правляча партія «Союз Вітчизни» була на шляху до того, щоб посісти друге місце з 28 місцями. За попередніми офіційними даними, партія «За Литву» мала всі шанси отримати 14 місць у парламенті, а «Союз фермерів та зелених» – вісім місць.

Читайте також:

Теги: міністр вибори Литва прем’єр-міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Австрійську партію свободи вважають однією із найбільш проросійських в Європі, а її лідера Герберта Кікля називають «новим Орбаном»
В Австрії на парламентських виборах лідирує проросійська партія
29 вересня, 19:34
Під час зустрічі з Путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп піддався на маніпуляції російського президента
Трамп просив у Путіна поради щодо України: подробиці від The New York Times
6 жовтня, 10:25
Не використовувати створену інфраструктуру транзиту енергоносіїв – це нерозумно, вважає Фіцо
Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України
5 жовтня, 20:35
Віктор Орбан під час виступу президентки Єврокомісії Фон дер Ляєн
Орбан заявив, що глава Єврокомісії хоче його «повалити»
11 жовтня, 17:50
Близько 140 тис. кв. км території України є замінованою
Шмигаль назвав основні кроки для розмінування України
17 жовтня, 13:27
Мельник: Якщо б у нашій посольській команді було би 100 дипломатів, то, повірте, я би знайшов кожному з них чим зайнятися у режимі 24/7
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
14 жовтня, 16:22
За словами Умєрова, внаслідок переговорів з'явилася зернова угода, яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем
Україна у 2022 році вела таємні переговори з РФ: Умєров розповів деталі
21 жовтня, 19:41
Навчання НАТО
ВМС України вперше взяли участь у масштабних навчаннях НАТО
21 жовтня, 22:35
Премʼєр Грузії: «За всі ці роки вони (опозиція - ред.) жодного разу не змогли прийняти результати виборів»
«Попри відмову опозиції». Прем'єр Грузії заявив, що уряд буде затверджено
Вчора, 11:38

Політика

«Рух маятника»: прем'єрка Литви відреагувала на підсумки виборів
«Рух маятника»: прем'єрка Литви відреагувала на підсумки виборів
Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Прем'єр Словаччини заявив про нову спробу замаху на нього
Прем'єр Словаччини заявив про нову спробу замаху на нього
План Трампа про завершення війни в Україні: Financial Times розкрила перші деталі
План Трампа про завершення війни в Україні: Financial Times розкрила перші деталі
Один із кандидатів у президенти Молдови бойкотує другий тур виборів
Один із кандидатів у президенти Молдови бойкотує другий тур виборів
Генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України
Генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
14K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
9046
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
9034
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua