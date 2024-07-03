Заступник речника МЗС Андрєй Настасін сказав, що «французькі чиновники не зможуть ігнорувати глибокі зміни» у настроях народу країни

Міністерство зовнішніх справ Росії заявило про підтримку ультраправої партії «Національне обʼєднання» на чолі з Марін Ле Пен на позачергових парламентських виборах у Франції. Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, заступник речника МЗС Андрєй Настасін сказав, що «французькі чиновники не зможуть ігнорувати глибокі зміни» у настроях народу країни.

«Народ Франції прагне до суверенної зовнішньої політики, яка б служила його національним інтересам, і хоче відмовитись від диктату Вашингтона та Брюсселя», – йдеться у заяві російського чиновника.

Нагадаємо, французькі опозиційні партії поспішно уклали угоди, щоб спробувати заблокувати перемогу ультраправого Національного об’єднання на чолі з Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів. Про це повідомляє Voanews. За підрахунками французької газети Le Monde, близько 218 кандидатів, які мали брати участь у другому турі, вибули, щоб зменшити кількість трикутників. З них 130 були лівими, а 82 – із центристського альянсу Ensemble під керівництвом Макрона.

Як відомо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання».